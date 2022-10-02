طالبة سودانية تكتسح امتحانات الشهادة السعودية





نعم الاله علي العباد كثيرة واجلهن نجابة الابناء. النبوغ. منحه ربانية يدعمها الدآب والاجتهاد والمثابرة و وعلي قدر الكرام تآتي المكارم. معاني جسدتها النابغة رزان امير الصولي بإكتساحها. امتحانات الشهادة السعودية بتقدير قياسي 99.8. غمرت به القلوب سعادة ونظمته عقدا نضيدا من الانجاز اشاع الغبطة والسرور علي. أل الصولي. و رصفت به مستقبلها الزاهر ممشي علي بلاط مهنة الانسانية مشروع لدكتورة شاطرة سيصفق لها الجميع تحفها دعوات الاهل بمزيد من النجاح واعتلاء اعلي المراقي. مبروك د. رزان وعقبال مانفرح بيك يا (زينة).التهنئة مو صولة من والدك و عماتك وابنائهم وكل من يفرح لفرحك وتهنئة خاصة بطعم (الشطه)و (الفلفل الحار)من عمك عصام الصولي.

صحيفة الصيحة