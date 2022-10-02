ميسي الأفضل في العالم: مصادفة غريبة في هدف “البولغا”





استعاد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إبداعه في تنفيذ المخالفات المباشرة، وتألق في لقاء فريقه باريس سان جيرمان ضد نيس، في الأسبوع التاسع من الدوري الفرنسي، عندما سجل هدفاً رائعاً في الشوط الأول.

وهذا الهدف هو الأول لميسي مع الباريسي من مخالفة مباشرة، ليرفع رصيده إلى 60 هدفاً بهذه الطريقة ويستعيد الأرجنتيني تألقه ويظهر أنه لم يفقد الكثير من مهاراته في المواسم الأخيرة.

واقترن الهدف بمصادفة غريبة، ذلك أنه عندما نفذ “البولغا” المخالفة، واقتربت الكرة من تجاوز الخط النهائي تغيرت اللوحات الإعلانية التي توجد خلف مرمى فريق نيس لتشير إلى العلامة “GOAT”.

ومن المتعارف عليه أنه يطلق على اللاعب الأفضل في العالم عبارة “GOAT”، والتي تعني “greatest of all time”، وتوجد العلامة على قميص الأرجنتيني أيضاً، إضافة إلى ارتباطها بعقد رعاية مع فريق باريس سان جيرمان، ولكن المصادفة كانت غريبة حيث ظهرت مباشرة عند اقتراب الكرة من خط المرمى.

وقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لقطة الهدف التي اقترنت بظهور العلامة الإشهارية، فرغم أن الأمر مصادفة إلا أن الجميع واثق من أن ميسي في طريقه لاستعادة مكانته العالمية.

ميسي أنهى عقدة المخالفات المباشرة مع الباريسي (ماثيو ميرفيل/Getty)

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وكان مدرب باريس سان جيرمان كريستوف غالتييه قد أشار في تصريحات بعد نهاية المباراة إلى أن ميسي قادر على أن يعود مجدداً أفضل لاعب في العالم، مؤكداً أن لاعبه كان سعيداً ومرتاحاً وهي الحالة المناسبة له للتألق وصنع الفارق.

العربيه نت