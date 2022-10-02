بنتيجة كبيرة.. الأهلي يسحق بطل الجزائر في بطولة أفريقيا لكرة اليد





واصل فريق الأهلي المصري، نتائجه القوية، في بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد، باكتساح وفاق عين التوتة بطل الجزائر.

وفاز الأهلي على وفاق عين التوتة الجزائري بنتيجة (36-17)، مساء الأحد، في الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الثانية.

أنهى الفريق المصري الشوط الأول متفوقا بنتيجة (20-8) قبل أن يؤكد تفوقه في الشوط الثاني، محققا فوزه الثاني على التوالي.

وكان الأهلي استهل مشواره في البطولة بالفوز على فلاورز البنيني بنتيجة (40-11)، مساء أمس السبت.

أما وفاق عين التوتة، فقد خسر مباراته الثانية تواليا، بعد هزيمته أمام كينشاسا الكونغولي بنتيجة (25-26) أمس السبت.

يذكر أن وفاق عين التوتة استهل مشواره بالفوز على فلاورز البنيني بنتيجة (24-23) يوم الجمعة الماضي.

وتنتظر الفريق الجزائري مواجهة ثقيلة عندما يلاقي الترجي التونسي (بطل العرب)، الإثنين، بينما سيلعب الأهلي (بطل السوبر الأفريقي) ضد كينشاسا الكونغولي، في الجولة الرابعة.

تقام بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد خلال الفترة من 30 سبتمبر/أيلول إلى 9 أكتوبر/تشرين أول .

وتحتضن مدينة الحمامات التونسية، منافسات النسخة 43 من بطولة أفريقيا للأندية لكرة اليد.

ويتأهل من كل مجموعة أول 4 أندية في الترتيب، لمنافسات دور الثمانية، حيث يلعب أول المجموعة الأولى مع رابع المجموعة الثانية، بينما يلعب متصدر المجموعة الثانية مع رابع المجموعة الأولى.

كما يلعب وصيف المجموعة الأولى مع ثالث المجموعة الثانية، ويلعب وصيف المجموعة الثانية مع وصيف المجموعة الأولى.

العربيه نت