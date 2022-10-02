هند صبري تؤكد غيابها عن دراما رمضان 2023.. وتوجه نصيحة للسيدات





قالت الفنانة هند صبري، إن مشاركتها في معرض الرياض الدولي للكتاب تعد الأولى في الرياض، وثاني تواجد لها في السعودية، بعد مشاركتها كعضو لجنة تحكيم في الدورة الأولي بمهرجان البحر الأحمر السينمائي.

وأضافت هند في لقاء خاص مع الإعلامية هبة الأباصيري في برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” على قناة cbc، أنها انبهرت بثقافة الشعب السعودي، قائلة: “الشباب متطلعين، بيحبوا الفن والأدب، وتثبت إن المملكة العربية السعودية بتعمل نهضة ثقافية مهمة.. سعيدة بتواجدي في معرض الرياض الدولي للكتاب وإني شاهدة على النقلة الثقافية التي تحدث في المملكة”.

وتابعت: “ندوة فيلم الفيل الأزرق مهمة، أن تكون متواجدة في معرض كتاب كبير مثل معرض الرياض الدولي للكتاب وهو دليل على أن السينما تستمد قوتها من اتصالها بالأدب، وأن العمل الروائي حقق نجاح وبكون حريصة على عمله، مثل فيلم عمارة يعقوبيان واسم الاستاذ وحيد حامد كان كفيل إني أقبل عمل روائي مقتبس”.

وعن جديدها الفني، قالت هند صبري: “بصور مسلسل حاليا وسيتم عرضه قبل رمضان، ولن أستطيع أن شارك بعمل درامي آخر في شهر رمضان المقبل”.

وعلى صعيد آخر، قدمت هند صبري نصيحة لكل السيدات: “لازم توازني بين حلمك ومستقبلك وبيتك وأسرتك أوعي حاجة تيجي على حساب التانية”.

بوابة فيتو