



شاهد .. موقف محرج لحمدالله بعدما ألقى التحية على جمهور النصر

منذ 19 دقيقة

شاهد .. موقف محرج لحمدالله بعدما ألقى التحية على جمهور النصر

وثق مقطع فيديو قيام لاعب الاتحاد عبدالرزاق حمدالله بإلقاء التحية على جماهير نادي النصر، إلا أن الجمهور لم يرد عليه التحية.

ويواجه الاتحاد مساء اليوم الأحد، نظيره النصر على ملعب مرسول بارك ضمن مبارايات الجولة الخامسة من دوري روشن السعودي.

🎥| دخول لاعبي #الاتحاد لإجراء عمليات الإحماء، وعبدالرزاق حمدالله يحيي جمهور #النصر و #الاتحاد لحظة دخوله pic.twitter.com/onUIXtwFyI — الشرق الأوسط – رياضة (@aawsat_spt) October 2, 2022

مزمز