حمادة هلال يشعل الإسكندرية بحفل غنائي كبير| صور





أحيا النجم حمادة هلال واحدة من أضخم حفلاته الغنائية في الأسكندرية حيث شهد الحفل حضور جماهيري كبير.

وقدم حمادة هلال من خلال حفله الغنائي بالإسكندرية باقة من أغانيه الشهيرة والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير ومن أبرزهم “أشرب شاي”، “تكا تكا” و غيرهم من الأغاني الأخرى.

وطرح النجم حمادة هلال مؤخرا أحدث كليباته الغنائية والتي جاءت بعنوان “تكا تكا” وذلك علي موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب” ليواصل نشاطه الفني.

أغنية حمادة هلال الجديدة “تكا تكا” من كلمات ملاك عادل وألحان محمد يحيى وتوزيع موسيقي هاني رابلي.

وتقول كلمات الأغنية:” تكه تكه مزج وعلي ده المزاج معاك معلي اه ياحلو يالي بعرف اتمزج معاك ميل لي ملي لو تميل بس ملي تلاقيني كلي جاي بتمايل وراك تاتا تاتا تاتا دخلت قلبي تاتا عملت في قلبي ايه بقي مشتقلك تكة تكة تكة انا كنت علي تكة وانت ظبطت التركة يخرب عقلك فرفش ودلع حالتي من غيرك تقطع بفضل مصدع مش شايف غيرك وبس رقصني رقص ع الرتم الحلو المرقص هنغني وصوتنا يعلي وصوت الناس يهس

دعم شيرين عبد الوهاب

وفي سياق آخر قد حرص الفنان حمادة هلال؛ على توجيه رسالة دعم للمطربة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد أزمتها في الفترة الأخيرة، وتصدرها تريند مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أعرب عن حُبه الكبير وتقديره لها، مُتمنيًا لها أن تعيش حياة سعيدة في الفترة المقبلة.

ونشر حمادة هلال صورة له مع شيرين عبد الوهاب عبر حسابه الشخصي بـ إنستجرام، وعلق عليها: ربنا ما يحرمك من الفرحة ويبارك في بناتك يا أختي الغالية وصديقة الكفاح.