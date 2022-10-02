رونالدو غاب عن مواجهة السيتي ومدرب مانشستر يكشف السبب





غاب البرتغالي، كريستيانو رونالدو، عن تشكيلة فريقه مانشستر يونايتد التي واجهت الأحد، مانشستر سيتي، في قمة الدوري الإنكليزي لكرة القدم، حيث لازم دكة الاحتياط طوال المواجهة.

ولم يمنح المدرب الهولندي، إيريك تين هاغ، الفرصة للـ “الدون” في الشوط الثاني، مثلما حصل في المباريات السابقة، رغم أن فريقه كان متأخرا في النتيجة منذ الدقائق الأولى.

وكشف المدرب الهولندي، أنه كان يخطط للاعتماد على رونالدو في الشوط الثاني، ولكن بعد تسجيل “السيتي” هدفاً رابعاً اختار عدم إقحام نجمه البرتغالي احتراماً لتاريخه الكبير، في مقابل ذلك فقد أقحم المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال.

وقال تين هاغ في المؤتمر الصحافي”: أعتقد أن إقحام رونالدو والنتيجة 4ـ0، هي عدم احترام لسجل اللاعب وتاريخه الكبير ولهذا أقحمت أنطوني مارسيال الذي يحتاج للمشاركة في المباريات مجدداً وهو السبب الثاني الذي جعلني لا أرحب بإقحام رونالدو في الشوط الثاني”.

وظهر رونالدو خلال المواجهة محبطاً، وخاصة أن فريقه تلقى هزيمة قاسية في مواجهة كانت تعتمد عليها جماهير فريقه كثيرا، من أجل تأكيد النتائج الإيجابية الأخيرة ولكن خاب أمله وخاصة أنه يبحث عن العودة للتسجيل في الدوري الإنكليزي.

العربيه نت