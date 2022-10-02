جنوب دارفور: تسجيل (8) إصابات بحمى “الشكونغونيا” و”الضنك”





كشفت وزارة الصحة بولاية جنوب دارفور، عن تسجيل (8) حالات إصابة بحمى “الشكونغونيا” تم تأكيدها معملياً بمعمل الصحة العامة بالخرطوم بعد إرسال (21) عينة تم أخذها عشوائياً من مستشفى نيالا ومستوصفي الأبرار وشاكرين بالإضافة لإدارة مكافحة الملاريا.

وسجّلت الحالات في كل من محليات بلدية نيالا، نيالا شمال، عِد الفرسان، أم دافوق وبليل.

وقالت مدير عام وزارة الصحة بالولاية د. رحاب فتح الرحمن علقم في تعميم صحفي، إن الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة ولتزايد حالات الإصابة بالملاريا والحميات المجهولة، قامت بأخد (21) عينة عشوائية من المستشفيات وبعض المُستوصفات الخاصّة وإرسالها للمعمل القومي الذي أكد إصابة (8) بحمى “الشكونغونيا”، بينها إصابة واحدة بحمى الضنك، وكشفت رحاب عن حملة لمكافحة بعوض “الأيديس” الناقل للمرض ستبدأ غداً ولمدة أسبوع بالرش من منزل إلى منزل، مُناشدة المُواطنين بمساعدة السلطات الصحية في نظافة أواني المياه بمنازلهم مع تجفيف أي مياه تتواجد بالمنزل سواء أكانت في إطارات العربات أو أي أجسام أخرى منعاً لتوالد البعوض.

وكانت مدير عام الصحة بالولاية قد عقدت اجتماعاً موسعاً ضم إدارات وزارتها، تم من خلاله التفاكر وإحكام التنسيق للسيطرة على الوضع والقضاء على نواقل الأمراض.

صحيفة الصيحة