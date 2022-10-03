كنز ثمين.. ماذا تحوي الهواتف المحمولة القديمة؟





كشف خبير متخصص في المعادن الثمينة عن الكنز الثمين الذي تحويه الهواتف المحمولة القديمة.

وأوضح رمزي بولس، متخصص في استخلاص المعادن الثمينة من الخردوات، أنها تشتمل على معدن باهظ الثمن يفوق ثمن الذهب، حسبما أفاد موقع صحيفة «الوطن» المصرية.

وقال بولس: «الذهب موجود في جميع اللوحات الإلكترونية الموجودة داخل هواتف المحمول القديمة، إضافة إلى الأجزاء الموجودة في بوردة الكمبيوتر واللاب توب».

وأضاف: «الغرام الواحد من الذهب يبلغ سعره 5000 جنيه، أما معدن البراديوم أو البلاتين فيجهل التجار استخلاصه نظراً إلى صعوبة ذلك، لذا هناك أجهزة مخصصة لمعرفة السعر المناسب لها».

وأوضح أن وجود المعادن لا يقتصر على الهواتف المحمولة فحسب، بل هناك بعض القطع الموجودة بالعديد من الأجهزة تضم معدن البالاديوم الذي يبحث عنه جميع التجار، لأن ثمنه أغلى من الذهب، وهو معدن نادر لأن طريقة استخراجه صعبة جداً.

وأكد صعوبة استخراج مثل تلك المعادن، مشيراً إلى أن استخراجها يبعث أبخرة ملوثة جداً للبيئة وضارة لمن يستنشقها.

صحيفة البيان