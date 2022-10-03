تسيرية المريخ تنهي أزمة ”مديونية كبيرة”





علم”المصادر”، أنّ لجنة تسيير المريخ بقيادة أيمن المبارك”أبو جيبين”، سدّدت مديونية على النادي خلال الساعات الماضية.

وقالت المصادر الخاصة لـ”باج نيوز”، إنّ اللجنة دفعت مديونية لأحد الفنادق التي احتضنت معسكر فريق الكرة بالمريخ في الفترة الأخيرة، بلغت 40 مليون جنيه”مليار بالقديم”.

وأشارت ذات المصادر، إلى أنّ تسيير المريخ بقيادة أبو جيبين، سلّمت اللاعبين حافز التأهل على حساب أرتا سولارا الجيبوتي.

والأحد، أصدرت لجنة الانتخابات بنادي المريخ، لجنة تسيير بقيادة أيمن المبارك، بعد نهاية تكليف حازم مصطفى.

باج نيوز