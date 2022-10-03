الهلال: مازيمبي استعان بلاعبين من فريق صديق





يقول نادي الهلال” نؤكّد لجماهير الهلال حرصنا على تجهيز وتطوير الفريق وتوفير كلّ المعينات والمطلوبات الفنية والإدارية حتى نمضي بعيدًا في المنافسات الإفريقية”.

كشف نادي الهلال السوداني، ملابسات جديدة بشأن التقارير الواردة عن مباراته الوديّة أمام مازيمبي الكونغولي، التي لعبت، الأحد.

وقالت النادي بحسب تعميمٍ صحفي، الأثنين، أطّلع عليه”باج نيوز”، إنّ رئاسة بعثة الهلال وإدارة النادي حرصت على التواصل مع مازيمبي، وقد جدّد الأخير تأكّيده على خوض المواجهة والتي بالفعل أقيمت وعلى ملعب مازيمبي.

وأشارت النادي إلى أنّه وعقب اللقاء، تواصلت رئاسة بعثة الهلال مع نائب سكرتير مازيمبي، طالبةً منه توضيح بشأن ما تمّ تداوله.

وأضاف” سكرتير مازيمبي أوضح أنّ ناديه تلقى خطابًا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، مفاده إيقاف 5 عناصر أساسية عن مباراته المقبلة في دوري أبطال إفريقيا، إضافة إلى أنّ النادي يفقد خدمات 4 عناصر بداعي الإصابة”.

وأكمل” مدرب الفريق رفض خوض المواجهة بداعي تخوّفه من تعرّض مزيد من اللاعبين إلى إصاباتٍ، فيما تمسّكت إدارة مازيمبي بخوض المباراة”.

وتابع” في ظلّ هذا الوضع، أوضح نائب السكرتير أنّهم قد توصّلوا إلى ضمّ 9 عناصر من الفريق الأوّل لقائمة مباراة اليوم، والاستعانة بعناصر من فريق صديق”.

وأكمل” سكرتير مازيمبي أكّد اضطراره إلى الخطوة مجبّرًا عقب التصعيد الذي تمّ بين الإدارة والمدير الفني”.

والأحد، خسر الهلال السوداني مباراته الودية أمام مازبمي الكونغولي بثلاثة أهداف مقابل، في إطار الاستعداد لمباراة الشباب التنزاني المرتقبة بدوري أبطال إفريقيا.

باج نيوز