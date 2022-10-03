رد قاطع لأنشيلوتي بشأن مستقبله مع ريال مدريد





تحدث الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن مستقبله مع النادي الملكي، عقب التعادل مع أوساسونا بنتيجة (1-1)، أمس الأحد، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الإسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو.

وقال أنشيلوتي عن مستقبله، في تصريح لشبكة “راي سبورت” الإيطالية: “ما أراه أن مستقبلي هو ريال مدريد”.

وتابع: “هذا الموسم وفي الموسم المقبل، سأظل في ريال مدريد.. ثم سيكون ريال مدريد ومرة أخرى ريال مدريد! ثم سنرى ما سيحدث”.

يذكر أن عقد أنشيلوتي مع النادي الملكي، ينتهي في صيف 2024.

وسبق أن صرح المدرب الإيطالي المخضرم قبل عدة أشهر، بأنه سيعتزل التدريب عقب انتهاء تجربته الحالية مع الميرينجي.

موقع كووورة