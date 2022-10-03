معركة حرق الصور ومحو الأثر في المريخ تنتهي براعي جديد





تحرك واهتز بشدة الوضع الإداري المعقد في المريخ منذ الأربعاء الماضي، حيث دارت معركة إدارية شرسة.

وتسببت تلك المعركة في استبدال لطاقم إداري كان يرعى النادي بعد قرار محكمة التحكيم الرياضية الدولية “كاس”، بنسف شرعية مجلس حازم مصطفى، والذي تم استبداله بقرارات صدرت أمس الأحد.

الوضع الإداري بالمريخ المعقد له عدة أطراف، أولها اتحاد الكرة الذي أيد قرار”كاس” بنسف شرعية حازم، وقرر التعامل مع المكتب التنفيذي للمريخ الذي تم تعيينه بصورة غير شرعية في فترة حازم مصطفى.

ورفض الاتحاد السوداني في ذات الوقت التعامل مع مجلس آدم سوداكال الذي كان في الأساس هو من صعد الأمر لـ”كاس” ضد شرعية مجلس حازم.

وبرر الاتحاد بأن قرار “كاس” وقتها لم يشير إلى شرعية مجلس سوداكال من عدمها، وأنه ما يزال في انتظار على استفساره حول الوضع بالمريخ.

طرف التعقيد الإداري الثاني بالمريخ، هو مجلس آدم سوداكال الذي يرى أنه المجلس الشرعي المنتخب في 4 سبتمبر/أيلول 2021.

كما يرى أن “كاس” تعاملت مع استئنافه ونسفت شرعية حازم، وبالتالي بات تلقائيا هو المجلس الشرعي ولأنه كان الطرف المطلوب والمحدد من لجنة الحوكمة بالفيفا لتنفيذ خارطة الطريق.

رفض الاتحاد السوداني التعامل مع مجلس سوداكال كمجلس شرعي، فرض على الآخير تقديم شكوى ضده لدى لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم.

وطالب مجلس سوداكال بمعقابة الاتحاد السوداني، باعتبار أنه لم ينصاع بنص النظام الأساسي للاتحادين الدولي والسوداني، بتنفيذ قرارات “كاس” فورا.

الطرف الثالث الذي عقد الوضع الإداري بالمريخ، هو لجنة أطلقت على نفسها لجنة الانتخابات، وهذه اللجنة عينها اتحاد الكرة خلال فترة شداد.

وذلك بأغلبية أعضاء المجلس للإشراف على انتخابات المريخ، وقرار التعيين كان ضد النظام الأساسي للمريخ المجاز والمودع لدى الفيفا منذ 2019.

مارست لجنة الانتخابات بالمريخ سلطة مربكة للمشهد الإداري وهي تعيين لجنة تسيير بعد قرارات “كاس” بنسف شرعية مجلس حازم، وقامت بتعيين لجنة تسيير أولى، ثم ظهرت قمة المعركة الأسبوع الماضي.

المعركة الداخلية الإدارية الأخيرة كان من أسبابها الخفية مواقف إدارية لمجلس حازم مصطفى قبل وبعد قرارات “كاس” التي نسفت شرعيته.

ومن بينها التسريب الصوتي الذي تضمن اتفاقيات شفهية مع الأهلي المصري خلال مجموعات دوري الأبطال العام الماضي.

وفي موقف ثاني تسريب صوتي أفقد حازم مصطفى الهيبة الإدارية المطلوبة، قبل نحو 10 أيام، والذي تحدث عن مفاوضات تجدد العقد مع لاعب وسط المريخ عمار طيفور، وقد ووصف فيه اللاعب وأسرته بأوصاف أوجدت استياء واسع في المجتمع المريخي.

وبدأت تحركات بداية المعركة بحرق أي صور لحازم ومحو أي أثر له، وذلك بتقديم راعي جديد للمريخ هو رجل الأعمال المغمور في مجتمع كرة القدم أيمن مبارك والملقب بـ”أبو جيبين”.

فاجأ أبو جيبين مجتمع المريخ بتجديد عقود 7 لاعبين في المريخ خلال 3 أيام فقط، بصفته قطب مريخي فقط، ولم يظهر في صور التعاقدات مع اللاعبين حازم كرئيس للجنة التسيير.

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