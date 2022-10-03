



يمكنك التفريق ما بين الزائدة والقولون من خلال بعض الأعراض التي يصاب بها الإنسان، من خلال التالي إليكم الفرق بين أعراض الزائدة والقولون.

يوجد العديد من الأعراض المتشابهة بين الزائدة والقولون ومنها الشعور بالألم الشديد ولكن يمكن التفريق بينهم من خلال بعض الأعراض المختلفة، في التقرير التالي نتعرف على الفرق بين أعراض الزائدة والقولون.

الفرق بين أعراض الزائدة والقولون

ما الفرق بين أعراض الزائدة والقولون؟

يوجد تشابه بين الزائدة والقولون والتي تشمل الألم في الجانب الأيمن أسفل البطن، ويوجد العديد من الإختلافات من حيث الأسباب حيث أن الزائدة تحدث بسبب انسداد في بطانة الزائدة الدودية مما يتسبب في الإصابة بالعدوى نتيجة تكاثر البكتيريا كما أنها من الممكن أن تصاب بالتورم والإمتلاء بالصديد.

أما القولون فيشمل القولون الهضمي والعصبي والذي قد يحدث نتيجة العديد من الأسباب ومنها مشكلات بالجهاز الهضمي أو تعرضه للعدوى أونتيجة النظام الغذائي الخاطئ أو التوتر والقلق الشديد والفرق بين أعراض الزائدة والقولون يشمل ما يلي.

أعراض الزائدة :

ما هو اشتباه الزائدة؟

هو الشعور ببعض أعراض الزائدة الدودية ولكنها في الحقيقة تكون بسبب الإصابة بمشكلة أخرى في الجهاز الهضمي، ومنها القولون العصبي أو الهضمي.

كم يستمر ألم الزائدة الدودية؟

قد يستمر ألم الزائدة الدودية على حسب درجة الإلتهاب الموجود بها، كما أنه قد يكون ألم متقطع، وعند الشعور بالألم المستمر فقد يدل على إنفجار الزائدة، ومن المهم عند الشعور بألم وأعراض الزائدة الدودية التوجه إلى الطبيب والالتزام بتناول العلاج.

العين الإخبارية