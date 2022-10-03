الاتفاق يفتح ملف مواجهة الهلال





استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق تدريبه مساء اليوم الاثنين على ملعبه الرديف بالنادي ،

يأتي ذلك تحضيراً لاستضافة فارس الدهناء نظيره الهلال مساء الخميس المقبل في الدمام ضمن منافسات الجولة الـ6 لدوري روشن السعودي لموسم 2022/23

وكان التدريب الذي قاده الفرنسي باتريس كارتيرون قد بدأبمحاضرة فنية في قاعة الاجتماعات ، ثم اشتمل التدريب في الملعب على تدريب استرجاعي للاعبين الذين خاضوا كامل مباراة الوحدة والتي انتهت 1/1 ، فيما أدى بقية اللاعبين تدريب لياقي بالكرة على عدة محطات ،

واختتم المران بمناورة على جزء من الملعب .

وعلى صعيد متصل يواصل فارس الدهناء تحضيراته بتدريب ( مغلق ) مساء يوم غدٍ الثلاثاء على ملعبه الرديفاستعداداً لمواجهة الهلال يوم الخميس المقبل.

العربيه نت