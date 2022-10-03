لجنة المسابقات تصدر برنامج الدوري الممتاز





أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد السوداني لكرة القدم اليوم، برنامج الدورة الأولى للدوري الممتاز موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣، والذي سينطلق يوم العاشر من الشهر الجاري بلقاء الصاعدان حديثا حيدوب النهود والرابطة كوستي باستاد النهود عصرا.

ويستهل المريخ مبارياته يوم الحادي عشر مع الصاعد الزومة بإستاد الخرطوم، بينما يستضيف حامل اللقب الهلال في الثاني عشر فريق ودنباوي بإستاده بأمدرمان .

وبرمجت اللجنة لقاء القمة بين الهلال والمريخ في الأسبوع السابع عشر والأخير يوم ٣٠ من شهر ديسمبر المقبل بإستاد الهلال.

وكالة سونا