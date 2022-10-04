اتحاد الكرة يخاطب (فيفا) رسمياً بشأن لجنة تسيير المريخ





تواصلت لجنة الانتخابات في نادي المريخ برئاسة د. علي البلولة ود. حاتم الليلي وإبراهيم فتح الرحمن المحامي واللواء ياسر أبو البشر، مع مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم بشأن قرارها الذي اتخذته مؤخراً بتشكيل لجنة تسيير جديدة للمريخ بقيادة أيمن المبارك أبو جيبين.

وأوضح مقرّر اللجنة إبراهيم فتح الرحمن، أن وفداً منهم زار اتحاد كرة القدم الاثنين والتقى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد أسامة عطا المنان، وتمّ تسليمه قرار لجنة الانتخابات بتشكيل لجنة تسيير للمريخ برئاسة أيمن المبارك أبو جيبين وذلك في إطار مسؤولية اللجنة وفق النظام الأساسي لنادي المريخ المعتمد من الاتحاد السوداني والاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

وقال فتح الرحمن في حديث صحفي، إن النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد وجّه مكتبه بترجمة قرار لجنة الانتخابات بتشكيل لجنة تسيير جديدة للمريخ وإرسال نسخة إلى لجنة شؤون الأعضاء في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).

الخرطوم- معتز عبد القيوم

صحيفة الصيحة