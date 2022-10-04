بحر إدريس أبو قردة يظهر في الواجهة بنادي المريخ السوداني





يقول سوداكال إنّ صفة رئيس المريخ التي يتمتّع بها كتسبها عبر جمعية عمومية وانتخابات لم تطعن فيها أيّ جهة وعزّزت بقرارات كأس.

كشف رئيس نادي المريخ السابق آدم عبد الله سوداكال، عن موافقته على طلب رئيس تسيير النادي أيمن المبارك، على قيادة الوزير الأسبق بحر إدريس أبو قردة، مبادرة للم شملّ المريخاب.

وقال سوداكال إنّه أبدى موافقة على قبول طلب أيمن المبارك.

وأردف”وافق أيمن مبارك على كل ما طرحناه بل طلب من السيّد بحر إدريس أبوقردة القيام بمبادرة في هذا الخصوص ولمّ شملّ المريخاب وقبلنا مبادرته أيضاً”.

وكشف آدم سوداكال، عن تفاصيل مكالمة هاتفية مع الصحفي مزمل أبو القاسم، مشيرًا إلى أنّ الأخير أبدى تأييده للتواصل مع أيمن المبارك، ووافق على ما تمّ”.

وتابع” أكّدت لمزمل أبو القاسم أنّ مجلسنا لا يرفض أيّ مبادرة للم الشملّ تقوم على أساس قرارات كأس ومبدأ الشرعية، وأنّ مجلسنا غير متمسك بأيّ مناصب وطلبت منه أن يكون جزء من مبادرة لم الشمل بالتواصل مع بحر إدريس أبو قردة وكبار المريخ”.

والأحد، أعلنت لجنة الانتخابات في نادي المريخ عن تعيين لجنة تسيير جديدة بقيادة أيمن المبارك بعد نهاية فترة حازم مصطفى.

باج نيوز