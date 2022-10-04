أنشيلوتي: انتقاد بنزيما طبيعي.. وهذا موقف كورتوا من الكلاسيكو





أكد كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد، أن فريقه مستعد لمواجهة شاختار دونيتسك، غدا الأربعاء، في الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وقال أنشيلوتي خلال المؤتمر الصحفي “المباراة مهمة لمواصلة تصدر المجموعة، مستعدون بشكل طيب، لم نلعب مباراة جيدة الأحد الماضي في الليجا”.

وتابع “نريد إظهار قدراتنا مرة أخرى، شاختار منافس خطير، نحترمه لأقصى درجة”.

ولفت “عاد فاسكيز، لن يتواجد كورتوا وداني سيبايوس، وهناك شكوك حول مشاركة لوكا مودريتش في لقاء الغد”.

وأضاف “قلة مشاركة هازارد؟ كل لاعب يعرف موقفه، شرحت لكل لاعب ماذا يحدث، وهو لديه منافسة كبيرة في مركزه، وبعض اللاعبين يلعبون أقل”.

وحول الانتقادات لبنزيما، أوضح “عندما لا يلعب بمستواه المعهود، يتعرض لانتقادات وهذا أمر طبيعي، هذه الأشياء لا تؤثر علينا، ريال مدريد هو الفريق الذي يهتم بالتفاصيل الصغيرة”.

ونوه “أرغب دائما في الفوز بدوري الأبطال، الليجا بطولة مهمة لكن دوري الأبطال أهم منافسة في كرة القدم، أحيانا الحديث عن الحظ أو عدمه يمكن أن يخفي المشاكل التي لديك أو ميزة الخصم”.

وحول موقف كورتوا، كشف “أعتقد أنه أفضل بكثير، هناك شكوك حول لحاقه بمواجهة خيتافي، لكن الأسبوع المقبل سيكون جاهزا للقاء الإياب ضد شاختار وبالتأكيد الكلاسيكو”.

موقع كووورة