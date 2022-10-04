بعد 4 سنوات.. شبح كريستيانو رونالدو يطارد بنزيما في ريال مدريد





مدريد الإسباني السابق، ليطارد الفرنسي كريم بنزيما، رغم رحيله عن الفريق قبل4 سنوات كاملة.

بنزيما عاد للملاعب بعد قرابة شهر من الإصابة، وذلك عندما شارك أساسيا في التعادل مع أوساسونا 1-1، الأحد الماضي، في الجولة السابعة من الدوري الإسباني، ولكنه أهدر ركلة جزاء وقدم مستويات متدنية للغاية.

ما هي أسوأ مواسم كريم بنزيما مع ريال مدريد؟

وبذلك، يكون بنزيما قد سجل 4 أهداف وأهدى تمريرة حاسمة وحيدة منذ بداية الموسم الحالي في الدوري الإسباني، وهو المعدل الأسوأ له في المواسم الـ5 الأخيرة.

وبحسب صحيفة “ماركا” الإسبانية، فإن بنزيما لم يحقق بداية أسوأ من هذه في الدوري الإسباني منذ موسم 2017-2018، وهو الموسم الأخير الذي قضاه البرتغالي كريستيانو رونالدو مع الفريق الملكي.

ومنذ رحيل رونالدو عن ريال مدريد، نجح بنزيما في تحقيق أرقام مميزة على المستوى الهجومي، لا سيما في المباريات الأولى من الموسم، قبل أن يختلف الأمر في الموسم الحالي.

في الموسم الماضي، أسهم بنزيما في 15 هدفاً مع ريال مدريد بعد أول 7 مباريات، بزيادة 10 أهداف عن أرقامه في نفس التوقيت من الموسم الحالي .

وسجل بنزيما 8 أهداف وصنع 7 في أول 7 مباريات له خلال الموسم الماضي، مما قاده في نهاية الموسم للوصول إلى 44 هدفاً، وهو أفضل رصيد تهديفي في تاريخه مع الريال، كما صنع 15 هدفا.

وبعيداً عن ذلك، فإن نسبة أهداف بنزيما من أهداف ريال مدريد هذا الموسم لم تتجاوز في مشاركاته 23.5%، مقابل تسجيله 36.4% من أهداف فريقه.

كريم بنزيما ضد أوساسونا

في الموسم الحالي، أسهم بنزيما في 29.4% من أهداف فريقه، سواء بالتسجيل أو التمرير الحاسم، مقارنة بنسبة 68.2% خلال الموسم الماضي في مثل هذا التوقيت.

بنهاية الموسم الماضي كانت نسبة أهداف بنزيما من أهداف الريال، 37%، بعدما سجل 44 هدفاً من 119، بينما كانت نسبة مساهماته التهديفية 49.6%، أي أن نصف أهداف الريال تقريباً كان للفرنسي يد فيها، وهو ما يُبرز التراجع الكبير منذ بداية الموسم الحالي.

العين الإخبارية