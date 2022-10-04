الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي: ما يقوم به صلاح في ليفربول غير مقبول





شن أسطورة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، آلان شيرار، هجوما حادا على نجم نادي ليفربول، محمد صلاح، مشيرا إلى أن ما يقوم به المصري “غير مقبول” وأنه لا يقدم شيئا للفريق.

وجاء هجوم شيرار على صلاح بعد سقوط ليفربول في فخ التعادل 3-3 أمام ضيفه برايتون في الجولة التاسعة من منافسات الدوري الإنجليزي.

وسلط شيرار الضوء خلال تحليله للمباراة على لقطتين كان صلاح فيهما بطيئا في الضغط على مدافع برايتون، آدم ويبستر، وهو ما شكل خطورة على مرمى ليفربول.

فقد أسفرت اللقطة الأولى التي لم يضغط فيها صلاح بشكل جيد على ويبستر، عن هجمة خطيرة لبرايتون انتهت بتصد حارس ليفربول للكرة ببراعة ليبعدها عن مرماه.

أما اللقطة الثانية، فقد أسفرت عن هدف لبرايتون.

وعلق شيرار على اللقطتين قائلا إن “ضغط صلاح غير مقبول ويجب عليه المضي قدما بشكل أفضل”.

وأضاف الهداف التاريخي للدوري الإنجليزي: “إنه لأمر محبط بما فيه الكفاية أن صلاح لم يكن في أفضل حالاته حقا هذا الموسم، ولكن عندما يتم انتقاد صلاح، فأنت تعلم أن الأمور سيئة لليفربول”.

ولم يهز صلاح، الذي توج بلقب هداف الدوري الإنجليزي في الموسم الماضي، الشباك سوى مرتين في سبع مباريات خاضها مع ليفربول في الموسم الحالي في الدوري الإنجليزي، مقابل هدف في مباراتين بدوري أبطال أوروبا.

أما ليفربول، فقد جمع 10 نقاط فقط من أصل 21 ممكنة في الدوري الإنجليزي، كما تعرض لهزيمة كبيرة في بداية مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام نابولي بنتيجة 1-4.

العربيه نت