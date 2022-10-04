بعد وفاة هشام سليم.. يسرا تشكر الجمهور





حرصت النجمة المصرية يسرا على تقديم رسالة شكر لكل من قدم واجب العزاء في الفنان الراحل هشام سليم.

ونشرت يسرا بنشر صورة للفنان الراحل عبر حسابها الرسمي بموقع “إنستجرام”، وعلقت عليها قائلة: “اللهم أجرنا فى مصيبتنا واخلف لنا خيرا منها”.

وتابعت: “أصالة عن نفسي ونيابة عن أفراد أسرتي أشكر كل من قدم لنا التعزية الصادقة والمواساة الحسنة في وفاة فقيدنا هشام سليم الحبيب المغفور له بإذن الله تعالى، سواء بالحضور شخصيا أو الاتصال أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، واعتذر عن عدم الرد على الجميع”.

واختتمت رسالتها قائلة: “عظيم الشكر والامتنان والتقدير والعرفان لكل من وقف إلى جانبنا فى هذا الوقت الحزين، تعازيكم وكلماتكم ومشاعركم الصادقة كانت ولا تزال تصبيراً وجبرا لخاطرنا المكسور، شكر الله سعيكم جميعاً، وتقبل الله دعاءكم، ولا أراكم مكروهاً فيمن تحبون”.

وتوفي الفنان المصري هشام سليم، يوم 22 سبتمبر/ أيلول الماضي، عن عمر ناهز 64 عاماً بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

وأعلن الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية في مصر، الخبر الصادم، مؤكداً أن الفنان عانى من مضاعفات خطيرة في الآونة الأخيرة.

وفي سياق مختلف، تنتظر الفنانة يسرا عرض مسلسلها الجديد “روز وليلى”، والذي يشاركها في بطولته الفنانة نيللي كريم.

العين الإخبارية