بعد ظهورها بالحجاب في سلسلة “أم الدنيا”.. سوسن بدر توضح حقيقة غطاء الشعر





بعد ظهورها بغطاء رأس في بعض مشاهد فيلم “أم الدنيا”، أصدرت الفنانة المصرية سوسن بدر توضيحا لجمهورها.

وكشفت سوسن بدر سبب ظهورها في مشاهد عديدة من فيلم “أم الدنيا” بغطاء رأس، مؤكدة أنه ليس توجها سياسيا ولا دينيا.

وكتبت الفنانة المصرية عبر حسابها على موقع “إنستجرام”: “توضيح للجمع، ظهوري مرتديه غطاء للشعر في بعض مشاهد فيلم أم الدنيا ليس له أي توجه سياسي أو ديني أو فكري”.

وأضافت سوسن بدر: “لا لفرض أي هوية على السيدة المصرية أو غيرها”، موضحة أنها تعرضت لظرف طارئ أثناء التصوير ما أدى إلى تلف شعرها تماما في منتصف التصوير، وكان من المستحيل تأجيله وقتها، فقررت ارتداء غطاء الرأس.

وتتكون سلسلة “أم الدنيا” من 15 حلقة، وتسرد في إطار تشويقي وإنساني تاريخ مصر منذ البداية وحتى العصر الحديث، وهي كتابة وإخراج محمود رشاد، وتعرض يوم الخميس أسبوعيا على منصة “WATCH IT”.

سوسن بدر والتفكير في الانتحار

وفي تصريحات سابقة، كشفت الفنانة المصرية عن جوانب من حياتها الشخصية خلال لقاء مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج “واحد من الناس”.

وتحدثت سوسن بدر عن حياتها الخاصة لأول مرة مع أسرتها وأحفادها، وعن فشل زيجاتها، وعمليات التجميل التي أجرتها، كما اعترفت بتعرضها للاكتئاب الشديد وتفكيرها في الانتحار.

العين الإخبارية