الفنانة المصرية “ريهام عبد الغفور” تكشف لأول مرة تفاصيل تعرضها للتحرش قبل 37 عاما





كشفت الفنانة المصرية ريهام عبدالغفور عن تعرضها للتحرش عندما كانت في السابعة من عمرها.

وقالت خلال لقاء لها عرض عبر منصة “يوتيوب”، أنها تعرضت لنوع من أنواع التحرش على يد شخص مسن يكاد يكون في سن جدها. لافتة إلى أنه كان محل ثقة عائلتها، ولم تكن تتوقع ما حدث لها منه.

وأشارت إلى أن ذلك أثّر على شخصيتها حيث أصبحت لا تثق في تعامل أي شخص مع أطفالها، فيما عدا والديها وأشقائها.

وأوضحت أنها لم تستطع تجاوز الأمر سوى هذا العام، حين تحدثت للمرة الأولى عنه مع زوجها وصديقتها المقربة فقط، غير أنها قررت أن تكشف عنه للعلن لسبب ما. كان في سن جدي وعرفت لافتة إلى أنها شعرت بالشماتة بعدما توفي .

صحيفة المرصد