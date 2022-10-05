السوباط يقف على التحضيرات في لوممباشي ويطمئن





أعلن الجهاز الفني للهلال بقيادة المدير الفني فلوران اينجي، في حضور جميع لاعبي الفريق في معسكرهم بلوممباشي، حيث أعلن المدرب الطوارئ لمواجهة الشباب التنزاني في دار السلام قبل الإقلاع إليها بساعات، وكشف المدرب فلوران عن اقترابه من الوصول إلى التشكيل الذي سيدفع به في المباراة المقررة الأسبوع القادم في الأندية الأبطال الأفريقية، ومن جانبه وقف هشام حسن السوباط، رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، على أوضاع بعثة فريق الكرة الأول، الذي يقيم معسكرًا إعداديًا بمدينة لوبمباشي بجمهورية الكونغو الديموقراطية، تأهبًا لملاقاة الشباب التنزاني في ذهاب دور الـ”32″ من مسابقة أبطال إفريقيا بدار السلام.

وأجرى السوباط مكالمة هاتفية مع السيد عبد المهيمن الأمين، مدير الكرة، اطمأن خلالها على راحة جميع أفراد البعثة، وسير الإعداد للقاء المقبل، وشدَّد رئيس الهلال على ضرورة توفير كافة المتطلبات التي تعين الطاقم الفني واللاعبين على القيام بمهامهم على الوجه الأمل، مطالبًا بمضاعفة الجهد لإسعاد القاعدة الجماهيرية العريضة، مؤكدًا حرص جميع أعضاء مجلس الإدارة، على ظهور الفريق بشكل مثالي خلال التحدي القادم، وتشريف الكرة السودانية عامة ونادي الهلال خاصة.

السوباط يعد لاعبي الهلال

علمت الصحيفة أن رئيس نادي الهلال، هشام السوباط، أعلن، من مقر إقامته بتركيا، عن حافز دولاري خاص للاعبي الهلال لتخطي أو تحقيق نتيجة إيجابية أمام الشباب التنزاني في دار السلام، حيث يلتقي الفريقان يوم السبت المقبل بالعاصمة دار السلام.

صحيفة الصيحة