تداعيات إبعاد “الناشئين“ .. الشاعر يستقيل من (سيكافا) رسمياً





رئيس بعثة منتخب الناشئين السوداني في إثيوبيا متوكل عباس، في تصريحات غاضبة بشأن قرار إبعاد المنتخب من بطولة شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2023م، حيث أصدر اتحاد شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) قراراً بإبعاد منتخب السودان من البطولة بعدما أخفق اللاعب معاذ مكين في اجتياز فحص العمر عبر الرنين المغناطيسي، وأكد متوكل عباس في بيان حصلت عليه الصحيفة على نسخة منه أنهم تسلَّموا قرار اللجنة الطبية المحايدة في “كاف” بعدم أهلية معاذ مكين.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم أنهم أكملوا في الوقت نفسه ترتيبات العودة للسودان، موضحاً وصلهم الثلاثاء، لعدم اكتراث اتحاد شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) بشأن طلب إيقاف قرار الاستبعاد لحين البت في الاستئناف الذي قدمناه، وهاجم عباس اتحاد سيكافا، وقال: “ثبت للجنة المنظمة أن منتخب تنزانيا أحضر لاعباً بجواز مختلف، وقرَّرت اللجنة استبعاد اللاعب فقط”، وتساءل “فمالهم كيف يحكمون؟ وأضاف: “كلنا يعلم أن رئيس الاتحاد التنزاني هو رئيس اتحاد سيكافا، ونثق أن منتخبنا تعرَّض لمؤامرة لأنه من المرشحين بقوة لحصد اللقب، بعدما ظهر بقوة في كأس العرب الماضية، ثم خوضه مباراة كبيرة على أرض منتخب تنزانيا، حيث خسرنا بهدف متأخر، عكس واقع المباراة،وأكد متوكل عباس ، معاذ مكين اجتاز الكشف في السودان وإثيوبيا بحسب التقارير الواردة إلينا، واللجنة الطبية التي نظرت التقرير استندت إلى تحليل الوجه غير المعتمد في لائحة البطولة، التي تحدثت في المادة 27 الفقرة 4 عن اعتماد كشف الرنين المغناطيسي فقط، وأتم رئيس البعثة السودانية: “سنحتفظ بحقوقنا القانونية حتى آخر مراحل التقاضي، لأننا لم نجد الإنصاف. سنلجأ للمحكمة الرياضية الدولية (كاس)، وهذا الحديث ليس للاستهلاك والتخدير، ولن نتنازل عن قضيتنا مهما كلف الأمر. وعلى صعيد ذي صلة تقدَّم معتز محمد لطيف (الشاعر) نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم باستقالته من لجنة الانضباط في في اتحاد شرق ووسط أفريقيا (سيكافا) التي انضم لعضويتها مؤخراً، وكان قد انضم -أيضاً- إلى لجنة إدارة البطولة يوم 28 سبتمبر الماضي، وجاءت استقالة الشاعر “احتجاجاً على التعامل المجحف مع منتخب الناشئين السوداني وعدم احترام طلب إيقاف قرار الإبعاد لحين البت في الاستئناف، وقال الشاعر: “القرار إقصائي واكتملت فيه كل أركان المؤامرة، لكنه لن يحطم منتخب الأحلام، الذي بذلنا (في تطويره) جهداً كبيراً جداً، وأضاف: “بناء المنتخب سيستمر وما قلته عقب عودة المنتخب من الجزائر بعد المشاركة الناجحة في كأس العرب للناشئين لم يتغيَّر، سيستمر هذا المنتخب بلاعبيه وكامل طاقمه الفني والإداري في مرحلة الشباب ثم الأولمبي، وصولاً للمنتخب الأول، وهذا وعد قائم،هذا وأتم الشاعر: “طلبنا من الجهاز الفني بقيادة الكابتن محمد موسى وضع برنامج واضح للتجمُّع بعد العودة إلى الخرطوم، وننظر على المدى البعيد. ما حدث كبوة كبيرة ومؤلمة، لكنها لن تتسبب في تحطيم مشروع منتخب الأحلام، ونشدِّد على تحملنا هذه المسؤولية كاملة.

صحيفة الصيحة