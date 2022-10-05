بشأن بنزيما.. ريال مدريد يجهز مفاجأة لجماهيره





أكد الصحفي الإيطالي المختص في أخبار الكرة الأوروبية فابريزيو رومانو، اقتراب ريال مدريد من إتمام الاتفاق مع مهاجمه الفرنسي كريم بنزيما بشأن تجديد عقده حتى يونيو 2024.

وكتب رومانو عبر حسابه الرسمي على موقع “تويتر”: “ريال مدريد يستعد لإتمام الاتفاق مع كريم بنزيما حتى يونيو 2024”.

وتابع: “ريال مدريد يتوقع أن يتوج بنزيما بجائزة الكرة الذهبية هذا العام، لذلك سيتم الاحتفال بعامه الرائع مع الميرنغي بعقد جديد”.

وينتهي عقد كريم بنزيما الحالي مع ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري 2023/2022، لذلك كان يعتبر تجديد عقد المهاجم الفرنسي مع ريال مدريد مطلباً جماهيرياً، لاسيما أنه يعتبر نجم الفريق الأول خلال الوقت الحالي.

وكان بنزيما قدم مستوى مميزاً رفقة ريال مدريد طوال عام 2022، حيث ساهم في تتويج الميرنغي بألقاب الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا وكأس الملك والدوري الأوروبي.

صحيفة البيان