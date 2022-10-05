السلطات تضبط 209 هاتف محمول





تمّ فتح بلاغات في مواجهة المتهمين تحت المواد 198/199مــن قانون الجمارك.

كشفت السلطات في ولاية البحر الأحمر، عن ضبط كميات كبيرة من الهواتف وإسكسوارات الهواتف مهرّبة خارج مطار بورتسودان.

وأفاد إعلام شرطة البحر الأحمر، الأربعاء، أنّه توّفرت معلومات لدى مدير شرطة ولاية البحر الأحمر، بوجود حركة تهريب بمطار بورتسودان الدولي خاصةً طائرة دبي، ما دعا إلى توجيه إدارة المباحث بتكثيف المعلومات ورصد الاشخاص المعنيين وعمل حملات دورية عقب وصول كل طائرة.

وقالت المكتب الإعلامي للشرطة، إنّه تمّ ضبط عددٍ من المشتبه بهم والمرصودين للتيم، وضبط بحوزتهم 209 تلفونات بأنواع وماركات مختلفة وإكسسوارات، بجانب كمية من الشواحن دون استيفاءهم وسدادهم لرسوم الإجراءات الجمركية.

باج نيوز