العدالة تعود للدوري .. والحياة تعود لملاعب الولايات





أعاد اتحاد كرة القدم السوداني مسابقة الدوري الممتاز لنظامها السابق الذهاب والإياب، لتقام المباريات على المدن المختلفة، وهو ما سيرفع من مستوى التنافس، بعد أن غابت العدالة عن الدوري في السنوات الأخيرة، ومنح اتحاد الكرة الفرصة لبعض الأندية لتؤدي مبارياتها على ملاعبها، ضارباً بالعدالة عرض الحائط، ومثيراً الشكوك حول نزاهة المسابقة، الحياة ستعود لملاعب الممتاز مجدداً ، بعد مواسم صعبة، أقيمت فيها المسابقة في العاصمة الخرطوم، وافتقدت الكثير من الأندية قوة الدفاع الجماهيري، ففقدت المنافسة الكثير من إثارتها، وسهلت مهمة الهلال والمريخ، لا سيما الأزرق الذي خاض عدداً مقدراً من المباريات على ملعبه.

صحيفة اليوم التالي