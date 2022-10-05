خطوة تاريخية تنتظر أسطورة ريال مدريد في الدوري الألماني





أصبح تشابي ألونسو، لاعب بايرن ميونخ وريال مدريد الأسبق، على أعتاب تحقيق خطوة تاريخية في مسيرته التدريبية من بوابة الدوري الألماني.

وكان النجم الإسباني أعلن اعتزاله كرة القدم قبل 5 أعوام واتجه إلى مجال التدريب، لكنه بلا ناد في الوقت الحالي، وسط تقارير كشفت مساء الأربعاء عن وجهته المقبلة إلى البوندسليجا.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن تشابي ألونسو وافق على تولي قيادة فريق باير ليفركوزن الألماني، وسيوقع على عقد مع النادي حتى يونيو/حزيران 2024.

“كوبري” يكشف شعور كريستيانو رونالدو في “سجن” يونايتد (فيديو)

وأضافت الصحيفة أن تشابي ألونسو سيكون مديرًا فنيًا لبايرن ليفركوزن بشكل رسمي خلال الساعات القليلة المقبلة خلفا لجيراردو سيواني، وسيذهب معه مدربه المساعد سيباس باريلا.

وبالتالي ستكون تلك الخطوة تاريخية بالنسبة لألونسو خلال مسيرته التدريبية، حيث لم يسبق له أن أدار أي فريق بالدرجة الأولى.

ويعرف تشابي ألونسو بطولة الدوري الألماني جيدا، حيث سبق له اللعب مع بايرن ميونخ من 2014 حتى اعتزاله في 2017.

وكان ألونسو (40 عاما) تولى تدريب الفريق الرديف بنادي ريال سوسييداد الإسباني لمدة 3 أعوام انتهت في مايو/أيار الماضي، وكانت له تجربة سابقة أيضا مع فريق الشباب بريال مدريد موسم 2018-2019.

وخلال مسيرته كلاعب، تُوج أسطورة ريال مدريد مع المنتخب الإسباني بلقب كأس العالم 2010 ولقب كأس الأمم الأوروبية (اليورو) مرتين، كما اعتلى منصة التتويج بدوري أبطال أوروبا مرتين مع ليفربول والريال.

وبعد أن قضى فترة مع كل من ريال مدريد وليفربول، لعب ألونسو لفريق بايرن ميونخ بين عامي 2014 و2017 ثم أنهى مسيرته الاحترافية.

بعد رسالة جوارديولا.. هل تراجع مستوى رياض محرز بسبب زوجته؟

وتلقى باير ليفركوزن الهزيمة الثامنة خلال 12 مباراة رسمية خاضها حتى الآن هذا الموسم، حيث خسر أمام بورتو البرتغالي بثنائية نظيفة، الثلاثاء، في الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ورغم احتلال المركز الثالث في الدوري الألماني بالموسم الماضي، ليتمكن من المشاركة في دوري أبطال أوروبا، إلا أن الفريق يعاني حتى الآن هذا الموسم.

وأصبح ليفركوزن مهددا بالهبوط لاحتلاله المركز قبل الأخير في البوندسليجا برصيد 5 نقاط، وقاريًا لدى الفريق 3 نقاط من أصل 9 ممكنة.

العين الإخبارية