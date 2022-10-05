بالفيديو: طبيب يكشف عن ماسك طبيعي لإخفاء تجاعيد الوجه.. ويوضح مكوناته وطريقة تحضيره





كشف الدكتور خليل الصباح ، عبر مقطع فيديو نشره بحسابه على تطبيق “تيك توك” ، عن ماسك طبيعي يعمل على شد الوجه وإخفاء التجاعيد والمسامات .

وقال الصباح خلال الفيديو، إن بذور الكتان من أقوى الماسكات التي تعمل على شد الوجه وتعمل على إخفاء التجاعيد والمسامات الواسعة .

وعن كيفية عمل الماسك ، أوضح الصباح ، أن نحضر بذور الكتان من العطار ، ونضع في غلاية ماء وبذور الكتان ونقوم بغليها حتى يصير الخليط تقيل، ثم نقوم بإزالته عن النار وتصفيته.

وتابع، عقب تصفية الخليط يتم تركه لمدة 10 دقائق حتى يبرد ثم نضعه على الوجه ، ونستمر عليه ، ونضعه مرتين بالأسبوع على الوجه ، ستلاحظ شد الوجه ونضارته والأختلاف للأفضل.

مزمز