الخرطوم..اشتباه يقود إلى ضبط 119 برميل نفط





الشرطة باشرت أعمالها في فتح البلاغ واتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ضبطت السلطات في الخرطوم، شحنة محمّلة على عربة تانكر تحمل 119 برميل من النفط وهاوزن السيارة به 14 برميل خارج الشحنة المقرّرة.

وقالت الإدارة العامة لمباحث التموين”فرعية أمبدة”، إنّ الضبطية تمّت في إطار تنفيذ خطة الإدارة العامة لمباحث التموين الميدانية في إطار العمل الميداني والتوسع على الطرقات.

وأشارت إلى أنّه تمّ الاشتباه في العربة وعند التفتيش وإبراز المستندات الرسمية بالشحنة اتّضح أنها مهرّبة.

باج نيوز