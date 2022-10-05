



الهلال السعودي

مفاجأة مُنتظرة من مدرب الهلال في مباراة الاتفاق

منذ 13 ثانية

مفاجأة مُنتظرة من مدرب الهلال في مباراة الاتفاق

كشفت مصادر مقربة مُطلعة أن مدرب الهلال، رامون دياز، ينوي القيام بمفاجأة خلال مباراة الاتفاق غدا الخميس، ضمن الجولة السادسة من دوري روشن السعودي.

وحسب ما ورد، فإن مدرب الهلال ينوي إشراك المهاجم صالح الشهري لبعض الدقائق في مباراة الاتفاق، بعد اكتمال اللياقة الفنية والبدنية للاعب الذي عانى من الإصابة خلال الفترة الماضية.

وكان الشهري قد أجرى عمليةً جراحيةً بوتر القدم في منتصف أبريل الماضي في فنلندا، بعد الإصابة القوية التي تعرَّض لها في مباراة الهلال والشارقة الإماراتي بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال آسيا.

مزمز