“ليس سعيدا”.. تين هاج يعترف بمعاناة كريستيانو رونالدو





أقر الهولندي إيريك تين هاج، مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، بعدم سعادة لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو بشأن وضعه الحالي.

ومنذ بداية عهد تين هاج مع الشياطين الحمر، تحول رونالدو إلى لاعب بديل في أغلب مباريات الفريق، إذ لم يبدأ في التشكيلة الأساسية سوى في 3 لقاءات فقط.

ويستعد المان يونايتد لخوض ثالث مبارياته في بطولة الدوري الأوروبي، غدا الخميس، إذ يخرج لمواجهة أومونيا نيقوسيا القبرصي في الجولة الثالثة بدور المجموعات.

وتحدث المدرب الهولندي في مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء، عن رونالدو، قائلا “كريستيانو غير سعيد بعدم مشاركته في الديربي يوم الأحد”.

وأكمل “إنه يريد المشاركة بالطبع، ولهذا منزعج من عدم إشراكه.. هذا واضح”.

تين هاج ورونالدو

رغم ذلك، أبدى تين هاج سعادته بهذا الشعور، مؤكدا أنه أبلغ لاعبيه في مستهل مسيرته مع الفريق بأنه إن لم يشعروا بالغضب عند عدم مشاركتهم، فمكانهم في ناد آخر.

وأثنى مدرب الشياطين الحمر على الأسطورة البرتغالي، قائلا “إنه لاعب تنافسي، والجميع يعلم ذلك، وشعوره بعدم السعادة إزاء عدم مشاركته أساسيا أمر طبيعي”.

وأتم “كريستيانو يتدرب بشكل جيد، وأراه في مزاج جيد أيضا، وهو متحفز لبذل قصارى جهده معنا.. هذا ما أتوقعه منه”.

العين الإخبارية