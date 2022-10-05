الخرطوم..إعلان وفاة شرطي





تقول الإدارة إنّه استشهد أثناء أداء واجبه الإنساني.

أعلنت إدارة الدفاع المدني بالخرطوم، عن وفاة مساعد شرطة هيثم حمّاد أبو سدر، نتيجة صعقة كهربائية بمحلية كرريّ.

وقال الإدارة بحسب المكتب الصحفي للشرطة، الأربعاء، إنّ غرفة الطوارئ بالمحلية تلقت بلاغ استغاثة بحاجة أحد المستشفيات لمياه عاجلة.

وأضاف” تمّت الاستجابة الفورية وبإرسال مركبة محمّلة بالمياه وأثناء صعود الشهيد على أحد صهاريج المياه ونتيجة لوجود توصيلات عشوائية بالصهريح توفي الشهيد نتيجة صعقة كهربائية أودّت بحياته في الحال”.

باج نيوز