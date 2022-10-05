زيادة قيمة أرباح تيك توك من المبيعات في الأسواق الدولية ل 5 أضعاف





ازدادت أرباح تطبيق “تيك توك” 5 أضعاف في المبيعات لتصل إلى مليار دولار عبر عملياته في الأسواق الدولية العام الماضي.

وارتفعت قيمة التجارة الإلكترونية بنسبة 477٪ من 171 مليون دولار في عام 2020 إلى 990 مليون دولار العام الماضي.

وصار هذا العدد من إجمالي عدد مرات الظهور في الوقت الحالي ، استغرقته ، وحثته على فيسبوك ويوتيوب وإنستغرام لتحقيقه.

يذكر أن أكثر من 4 أخماس مبيعات تيك توك البالغة 990 مليون دولار جاءت من الإعلانات عبر الإنترنت ، بينما المتبقي من البيع المباشر والتجارة الإلكترونية.

مزمز