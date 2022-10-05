برشلونة يكشف عن طبيعة إصابة كريستينسن وكيسييه





أعلن نادي برشلونة الإسباني عن إصابة مدافعه الدانماركي أندرياس كريستينسن بالتواء في الكاحل الأيسر، ومدة الغياب تتوقّف على وتيرة تعافيه من الإصابة.

واستبدل كريستينسن في الدقيقة 58 بعد إصابته في الكاحل جرّاء احتكاك مع لاعب إنتر مخيتاريان، ودخل مكانه جيرارد بيكيه.

وانضم كريستينسن إلى كوندي وبيليرين ودي يونغ وديباي و أراوخو.

وبعد أقلّ من ساعة على إعلان إصابة الدانماركي أعلن النادي الكتالوني إصابة لاعبه الإيفواري فرانك كيسييه في تشنج بالوتر العلوي للفخذ الأيمن، ومدة الغياب تتوقف على وتيرة تعافيه.

العربيه نت