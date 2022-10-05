نجم ليفربول يكشف أمراً غريباً عن علاقته مع المدرب كلوب





اعترف النجم الأوروغوياني ومهاجم نادي ليفربول الإنكليزي، داروين نونيز، أنه يواجه صعوبات كبيرة منذ انضمامه إلى الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من بنفيكا البرتغالي مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى 25 متغيرات.

وأكد نونيز عقب المباراة التي فاز بها ليفربول على ضيفه غلاسكو رينجرز الاسكتلندي (2-0)، مساء الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، بأن أحد الأسباب الرئيسية وراء صعوبة تأقلمه داخل تشكيلة ليفربول، هو عامل اللغة، إذ لا يجيد التحدث بالإنكليزية لحد الآن.

وقال اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً في تصريحات نقلتها صحيفة “ليفربول إيكو” البريطانية، الأربعاء: “الحقيقة أن تأقلمي كان صعباً بعض الشيء، ولكني أعتقد بأن ذلك سيحدث مع مرور المباريات، لأني أحظى بدعم زملائي في الفريق”.

وأوضح نونيز بأنه لا يفهم حديث مديره الفني يورغن كلوب، ليضيف في هذا الشأن قائلاً “لا أتحدث كثيراً معه، أنا لا أتحدث الإنكليزية وهو لا يجيد الإسبانية، لدينا مترجم للبرتغالية وهو بيب ليندرز الذي أفهمه، وأيضاً فيتور ماتوس”.

وواصل حديثه قائلاً: “المترجمون يجلسون بجواري عندما يتحدث كلوب، ويشرحون لي ما يجب أن أفعله، سواءً في التدريبات أو في المباريات، وإذا لم يقوموا بذلك فإني أدخل المباراة دون أدنى فكرة عما يجب عليّ القيام به”.

وختم نونيز حديثه بأن يورغن كلوب يمنح الكثير من الدعم والثقة، بقوله: “المدرب يدعمني، ويمنحني الثقة، أما أنا فعلي رد ذلك داخل أرضية الملعب”.

العربيه نت