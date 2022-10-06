لا يكون حنونًا إلا في الحرام فقط.. تفاصيل رفع دعوى على طبيبة شهيرة أساءت للرجل المصري





حددت محكمة مصرية جلسة 16 أكتوبر الجاري للنظر في قضية إهانة طبيبة شهيرة، للرجل المصري، ووصفه بأنه لا يكون لطيفًا إلا في الحرام فقط..

ووجهت الطبيبة الشهيرة، هبة قطب استشاري الطب الجنسي، خلال تصريحات إعلامية ما اعتبر أنه إهانات بالغة للرجل المصري، و تنمرا عليه.

وجاء في تصريحات قطب، “الزوج المصري لديه قناعة أنه إذا كان حنونا على زوجته فإنها ستتغيرعليه”، مشيرة إلى أن كل ما يعد به الزوج المصري زوجته قبل الزواج يتغير ويختلف.

وأضافت: “الزوج المصري بيقول الكلام الحلو في حالتين إما في فترة التعارف أو تكون الزوجة بتموت”.

وكان قد أقام الدعوى المحامي أشرف ناجي، مؤكدًا أن تصريحاتها تحرض على هدم الأسرة المصرية وعدم الزواج والاستقرار، ونشر أخبار كاذبة عن المجتمع المصري، بعدما صورته بأنه مجتمع منحرف ينتشر به الفسق والرذيلة، وتسبب ذلك في حالة استياء بالغة بين رجال مصر، حسب وصفه.

وأشار مقيم الدعوى أيضاً إلى قول الدكتورة في تصريحاتها، أنها لا ترى أن الزوج المصري لطيف أو حنون، موضحة نصاً وبسخرية: “الراجل المصري ميبقاش لطيف إلا في الحرام، إلا من رحم ربي”.

ورفضت الدكتورة هبة قطب، التعليق على القضية قائلة إنها ترفض التعليق ولن تعقب على ما يفعله البعض من ملاحقتها قانونيا بسبب آرائها”، وفقًا لـ “العربية”.

صحيفة للمرصد