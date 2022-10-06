إحباط محاولة تهريب (60) رأسا من إناث الإبل للخارج





أحبطت إدارة مكافحة التهريب بولاية البحر الأحمر محاولة تهريب كميات من إناث الإبل لخارج البلاد بالحدود الشمالية لولاية البحر الأحمر وذلك من خلال عمليات الأطواف التي تقوم بها القوات لمكافحة التهريب.

من جهته أشاد السيد اللواء شرطة صلاح أحمد إبراهيم مدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب بالضبطية النوعية والعمل الدؤوب لقوات مكافحة التهريب البحر الأحمر وتغطيتهم للشريط الحدودي للبلاد البري والبحري من خلال الأطواف المستمرة.

فيما ثمن العميد شرطة حقوقي عبد الرحمن بدوي عبيد مدير دائرة شؤون الولايات بالإدارة العامة لمكافحة التهريب مجهودات مكافحة التهريب البحر الأحمر وكافة الولايات في سد الثغرات وحماية الحدود داعياً الجميع لبذل مزيداً من الجهد وتحقيق الأهداف.

وأفاد مدير إدارة مكافحة التهريب بالبحرالأحمر العميد شرطة عبدالوهاب موسى رحمة الله للمكتب الصحفي للشرطة أن الضبطية عبارة عن (60) رأسا من إناث الإبل والتي يعد تصديرها مخالفاً لقرار رئيس مجلس السيادة بمنع صادر إناث الإبل بشكل عام، ممّا يُشكل خطراً وتهديداً للموارد الإقتصادية وثروات البلاد، موضحاً أن الضبطية تمت في إطار العمل الروتيني لقوات مكافحة التهريب لمراقبة الحدود من خلال الأطواف لضبط عمليات تهريب الصادر والوارد. وأكد مدير مكافحة التهريب بولاية البحرالأحمر استمرارعمليات الأطواف البرية والبحرية من خلال القوات التي تعمل على حماية البلاد وصون الاقتصاد.

سونا