صاحب مكتبة صالحة: اختفاء المكتبات وراء تراجع مبيعات الصحف





قال الجيلي الطيب البدوي ـ صاحب مكتبة صالحة الثقافية بأمدرمان ـ إن مبيعات الصحف قلت كثيراً لأسباب عديدة منها عدم وجود مكتبات بالأسواق، وقال إن القراء ظلوا يشكون من عدم وجود أماكن لبيع الصحف بعد أن كانت متاحة بالأسواق والمواقف، وأشار الى أن أحد معارفه نشر إعلاناً قضائياً في إحدى الصحف وبعد نشر الإعلان لم يجد مكاناً لبيع الصحف، فاضطر للذهاب الى مكاتب الصحيفة نفسها للحصول على نسخة، وناشد الدولة بالاهتمام بإعادة منح مساحات لأكشاك المكتبات بالأحياء والأسواق والمواقف حتى لا تندثر الصحافة الورقية لأنها جزء أصيل من ثقافة البلد.

صحيفة اليوم التالي