طه سليمان يشارك القطاع الثقافي للمريخ بعروس الرمال





يستعد القطاع الثقافي للمريخ لإحياء ليالٍ احتفالية بحاضرة ولاية شمال كردفان من مدينة الأبيض عروس الرمال. ويأتي الحفل بمشاركة الفنان طه سليمان الذي اشتهر بأغنياته للمريخ أشهرها أغنية (مريخنا العظيم انت نجما في السماء) التي وجدت صدىً كبيراً داخل الكوكب الأحمر، هذا وتأتي زيارة القطاع الثقافي لمدينة الأبيض عروس الرمال، على خلفية مواجهة المريخ العاصمي لفريق الاتحاد الليبي ضمن مباريات دوري أبطال أفريقيا التي تستضيفها مدينة الأبيض لعدم جاهزية ملعب المريخ.

الخرطوم: نزار عباس

صحيفة السوداني