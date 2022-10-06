اتحاد الكرة السوداني يعلّق على تصنيف”صقور الجديان”





يقول عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم إنّ الالتزام باللعب في نافذة الفيفا من شأنها أن تحسن تصنيف السودان الدولي.

أحرز السودان، تقدّمًا في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم”فيفا”، وحلّ في المركز الـ128 متقدّمًا مركزين عن آخر تصنيف.

وكان منتخب السودان، قد أدّى مباراة في أيام الفيفا أمام المنتخب الأثيوبي في السادس والعشرين من سبتمبر الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد السوداني لكرة القدم عضو لجنة المنتخبات الوطنية المشرف العام للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بكري المناقل إنّ تقدّم السودان مركزين في التصنيف الدولي جاء بعد أداء المنتخب لمباراةٍ وديّةٍ في نافذة الفيفا أمام المنتخب الإثيوبي.

باج نيوز