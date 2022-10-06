يرى 37% أن أنسب الوسائل للقراءة هي الأنترنت
أجرى المركز الوطني لاستطلاعات الرأي العام التابع لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني استطلاع رأي عام حول سلوكيات القراءة لدى السعوديين2022م شارك في الاستطلاع 1155 من المواطنين من مختلف مناطق المملكة .
وقد جاءت نتائج الاستطلاع حول أنسب الوسائل للقراءة يرى 31% انها من خلال الكتب المطبوعة فيما يرى 27% انها من خلال الكتب الإلكترونية ، ويرى 1% انها من خلال المجلات والجرائد الورقية ، ويرى 5% انها من خلال الجرائد والمجلات الالكترونية,فيما يرى 37% ان أنسب الوسائل هي الأنترنت
وحول أكثر الوسائل المستخدمة للقراءة يرى 23% انها تكون ورقياً و
8% من خلال الجهاز اللوحي (تابلت ، كندل وغيره) و8% يقرأون من خلال جهاز الكمبيوتر مباشرة (مكتبي ،او لابتوب) فيما يقوم 62% بالقراءة من خلال الجوال .
وحول دوافع القراءة يرى 16.5% انها للترفية وشغل وقت الفراغ ، فيما يرى 40.4% انها لتطوير الذات ، و27.8% للتعليم أو العمل ، و15.2% لأن القراءة تقدم إجابات على أسئلة تدور في الذهن.
وحول عدد الكتب التي قرأتها خلال العام الماضي قال 23% لا أقرأ ، و13% كتاب خلال العام ، و16% كتابين ,و13% 3 كتب و9% 4 كتب في السنة و5% 5 كتب فيما قال 3% يقرأون 6 كتب سنويا و17% أكثر من 6 كتب
وحول المبالغ التي ينفقها السعوديون على الكتب سنوياً كشف الاستطلاع أن 6% أقل من 50 ريال فيما 14% ينفقون من 50الى اقل من 100 ريال و26% ينفقون من 100الى 300 ريال و13% أكثر من 3000 ريال . و41% لايشترون الكتب .
وحول مجالات القراءة لدى السعوديين 12% المجالات الدينية و12% القصص والروايات و7% الأدب واللغة و19% التاريخ و7% السياسة و20% المجالات العلمية و17% تنمية الذات و3% السيرة الذاتية والترجمة .
العربيه نت