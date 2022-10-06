بإعلان حزين.. ميسي يصعق محبيه قبل كأس العالم 2022





ستكون كأس العالم 2022 في قطر هي البطولة الأخيرة في مسيرة الأرجنتيني ليونيل ميسي على الإطلاق بالمونديال.

وخاض ميسي مع منتخب الأرجنتين الأول 4 نسخ سابقة في كأس العالم، وهي 2006، و2010، و2014، و2018.

وكان الإنجاز الأبرز الذي حققه البرغوث خلال مشاركاته السابقة، هو قيادته لمنتخب بلاده للوصول إلى نهائي نسخة عام 2014 في البرازيل.

وفي مقابلة مع الصحفي الأرجنتيني سيباستيان فيجنولو، قال ميسي: “ستكون هذه البطولة هي الأخيرة لي في كأس العالم بالفعل”.

وأضاف قائلا: “أنا أعد الأيام حتى بداية كأس العالم، وأشعر بالكثير من القلق، حيث أرغب في أن تنطلق البطولة الآن، وبغض النظر عما سيحدث ستكون هي الأخيرة لي”.

اعتزال ميسي الدولي

وبذلك لن يرتدي ليونيل ميسي القميص الأرجنتيني خلال نهائيات كأس العالم عام 2026، المقرر إقامتها في كندا والمكسيك والولايات المتحدة.

ويدخل نجم باريس سان جيرمان نهائيات كأس العالم في قطر الشتاء المقبل وهو في عمر الـ35، وفي جعبته 90 هدفا دوليا مع منتخب “التانجو”.

وفتح ميسي الباب بذلك إلى احتمالية اعتزاله دوليا بمجرد انتهاء مشوار منتخب الأرجنتين في مونديال قطر المقبل.

وبخلاف نهائي مونديال 2014، تأهل أسطورة برشلونة مع الأرجنتين إلى نهائي كأس كوبا أمريكا 3 مرات وفاز باللقب مرة وحيدة العام الماضي.

العين الإخبارية