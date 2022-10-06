رضوي الشربيني: ” التمثيل موهبة وأنا مابعرفش أمثل” | فيديو





كشفت الإعلامية رضوي الشربيني عن سبب رفضها لخوض تجربة التمثيل وذلك من خلال لقائها في برنامج “et بالعربي”.

وقالت “رضوي” من خلال اللقاء:” أنها تلقت عروضا عديدة لخوض تجربة التمثيل ولكنها رفضتها لأنها لا تمتلك موهبة التمثيل مضيفة:” التمثيل دا موهبة وأنا مابعرفش أمثل.

وفي سياق أخر عبرت رضوى الشربيني عن سعادتها لمقابلة عماد الدين أديب، وإشادته بها حيث نشرت على صفحتها بموقع انستجرام فيديو يوضح ممازحة أديب لها بأنها تقوم باضطهاد الرجل.

وكتبت رضوى الشربيني على حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: “في منتدى الإعلام العربي…كان ليا الشرف إني أقابل أستاذي الإعلامي المخضرم عماد الدين أديب وأسمع الإشادة التى أعجز عن التعبير عنها…”.

وخلال الفيديو الذي بثته رضوى الشربيني وجه لها عماد الدين أديب سؤال قال فيه: “حضرتك الكلام اللي بتقوليه بتجيبيه منين؟”، فردت رضوى قائلة: “بنتعلم من حضرتك.

ووجهت الإعلامية رضوى الشربيني رسالة للإعلامي عماد الدين أديب، مؤكدة استعدادها لمواجهة ما أسمته “جبهة الرجال”، التي يقودها عماد الدين أديب، حسب قولها، وذلك بعدما مازحها عماد الدين أديب؛ في منتدى الإعلام العربي، وتوعدها بتشكيل جبهة من الرجال ضدها.