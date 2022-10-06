الفيفا يصدر دليلا شاملا للمشجعين في مونديال قطر





نفت قطر أية صلة لها بمنشور حمل اسم قطر ترحب بالجميع تضمن تعليمات خاصة بالمشجعين الحاضرين إلى البلاد لمتابعة كأس العالم 2022 في قطر.

وقال بيان صادر عن اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، “يُرجى العلم بأن منشور ”قطر ترحب بكم”، الذي يُجرى تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرًا لم يصدر عن جهة رسمية، كما أنه يتضمن معلومات غير دقيقة”.

بطولة كأس العالم

وأضاف البيان: “وعليه، فإننا نرجو من المنظمين وزوار البطولة الاعتماد على المنشورات الرسمية الصادرة عن الجهات المنظمة للمونديال”.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” بصدد إصدار دليل شامل للمشجعين يوضح المعلومات التي يتم تداولها.

وكان نشطاء تداول منشورًا بعنوان “قطر ترحب بكم” تضمن مجموعة من المحاذير والممنوعات التي ستفرضها السلطات القطرية خلال فترة إقامة كأس العالم في البلاد، وهو ما خرجت لجنة المشاريع والإرث اليوم لتنفي صدوره من قبل القائمين على تنظيم المونديال.

وينطلق كأس العالم في قطر في 20 نوفمبر المقبل، فيما سيسدل الستار على النسخة الثانية والعشرين من البطولة في 18 ديسمبر المقبل.

مبادرة لتشجيع السائحين

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة السياحة والآثار، أن هيئة تنشيط السياحة بالتنسيق مع عدد من شركات الطيران أطلقت مبادرة لتشجيع السائحين علي قضاء جزء من إجازتهم بكل من الغردقة وشرم الشيخ، وذلك أثناء توجههم إلى دولة قطر لحضور بطولة كأس العالم أو العودة منها.

وقالت غرفة المنشآت الفندقية، إنه تم تخصيص خط طيران مباشر من الغردقة وشرم الشيخ إلى العاصمة القطرية الدوحة لنقل السائحين الراغبين في قضاء إجازات بكل من المدينتين اثناء بطولة كاس العالم والتي ستقام بالعاصمة القطرية الدوحة خلال الفترة من 20 نوفمبر وحتى 18 من ديسمبر القادمين.

وطالبت غرفة المنشأت الفندقية، الفنادق الراغبة في المبادرة تقديم خصم 10% علي الأقل على أسعار الإقامة المعلنة لمشجعي كأس العالم حاملي كارت «هيا » أو وضع برنامج تحفيزي لجذب هذا النوع من السائحين.

بوابة فيتو