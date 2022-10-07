4 أندية فشل ميسي في هزّ شباكها في دوري أبطال أوروبا.. تعرفوا إليها





أمسى الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، أول لاعب يحرز أهدافاً في شباك 40 نادياً، بفضل هدفه في مرمى فريق بنفيكا البرتغالي في الأسبوع الثالث من دوري أبطال أوروبا، مساء الأربعاء، وذلك خلال تجاربه مع نادي برشلونة الإسباني ثم الباريسي.

ودخل ميسي التاريخ برقم جديد، بما أنه اللاعب الوحيد الذي سجل في مرمى 40 نادياً في دوري أبطال أوروبا، حيث واجه 44 فريقاً من مختلف الدوريات وبالتالي لم تصمد إلا أربعة أندية فقط، تفادت أهداف “البولغا” خلال هذه المواسم المثيرة للنجم الأرجنتيني.

وتقود أندية الكالتشيو، قائمة الفرق التي صمدت في مواجهة ميسي، حسب تقرير نشرته قناة “سكاي سبورتس 24” الإيطالية، حيث فشل “البولغا” في التهديف في مرمى إنتر ميلانو الإيطالي رغم أنه واجه الفريق في العديد من المناسبات، كما صمد دفاع فريق أودينيزي ضد محاولات ميسي الذي لم يواجه هذا النادي إلا في مناسبة وحيدة.

أمّا الفريق الثالث الذي صمد في مواجهة ميسي، فهو أتلتيكو مدريد، الذي لم يتمكن الأرجنتيني من التسجيل في مرماه في دوري الأبطال رغم أنه فعل ذلك في الدوري الإسباني لكرة القدم.

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ميسي الأفضل في العالم: مصادفة غريبة في هدف “البولغا”

وصمد روبن كازان الروسي في مواجهة ميسي، خلال أربع مواجهات وهو ما يحسب للنادي الروسي الذي لم يقدر ميسي على هزّ شباكه رغم أنه لا يُعتبر من الأندية القوية في أوروبا.

العربي الجديد