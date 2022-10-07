المريخ السوداني يحسم موقعة”شيكان” أمام أهلي طرابلس





حقق فريق المريخ الفوز على نظيره أهلي طرابلس بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

وسجّل المريخ هدفه الأوّل بعد مرور 28 دقيقة، عن طريق إيريك كمبالي، بعد كرة نموذجية من وسط الملعب، لم يجد صعوبة في وضعها بيسراه في المرمى،

وعزّز”الأحمر” النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ38 عن طريق اللاعب الجزولي نوح، من عكسية متقنة.

وستلعب في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، مواجهة الإياب، لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات من المنافسة الإفريقية.

باج نيوز