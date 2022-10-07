رياضية

المريخ السوداني يحسم موقعة”شيكان” أمام أهلي طرابلس

2022/10/07
club el merrikh soudan

حقق فريق المريخ الفوز على نظيره أهلي طرابلس بهدفين دون ردٍ، في المباراة التي أقيمت بينهما، الجمعة، في ذهاب دور الـ32 من أبطال إفريقيا.

وسجّل المريخ هدفه الأوّل بعد مرور 28 دقيقة، عن طريق إيريك كمبالي، بعد كرة نموذجية من وسط الملعب، لم يجد صعوبة في وضعها بيسراه في المرمى،

وعزّز”الأحمر” النتيجة بالهدف الثاني في الدقيقة الـ38 عن طريق اللاعب الجزولي نوح، من عكسية متقنة.

وستلعب في الرابع عشر من أكتوبر الجاري، مواجهة الإياب، لإعلان المتأهل إلى دور المجموعات من المنافسة الإفريقية.

باج نيوز

2022/10/07