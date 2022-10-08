لا تتجاهلها.. 7 علامات تشير إلى الإصابة بسرطان الكبد





تظهر أعراض سرطان الكبد عادة حتى يصل إلى مراحل متأخرة، ولكن الفحوصات المنتظمة تعد الحل للبقاء على قيد الحياة.

7 علامات تشير إلى إصابتك بسرطان الكبد وتشمل:

١-ألم وتورم غير عادي في البطن:

معظم المصابين بسرطان الكبد يعانون من ألم وتورم في الجزء العلوي الأيمن من البطن، ولكن في معظم الحالات لا يشير الألم في هذه المنطقة بالضرورة إلى سرطان الكبد ولكن قد يأتي أيضًا من عدوى التهاب الكبد أو مشاكل في المرارة أو البنكرياس.

٢-فقدان الوزن غير المبرر:

يعتبر فقدان الوزن وفقدان الشهية من الأعراض الشائعة للأشخاص الذين يعانون من الكثير من الأمراض المختلفة، بما في ذلك عدد من السرطانات والفيروسات المختلفة، لذا يجب التأكد من الطبيب فور الملاحظة من هذا العرض.

٣-الشعور بالشبع بسرعة:

السوائل الزائدة في البطن قد تجعلك تشعر بالشبع أسرع من المعتاد، بالإضافة إلى أن سرطان الكبد يجعلك تفقد شهيتك دائمًا ومشاكل عسر الهضم والتجشؤ والغثيان، ولكنها أيضًا أعراض للعديد من الحالات غير السرطانية الأخرى.

٤-تغيير حركات الأمعاء:

الإسهال هو عرض شائع لسرطان البنكرياس، كما أن الطعام غير المهضوم لا يُمتص جيدًا ويمر عبر الجهاز الهضمي.

٥-العينين أو البشرة الصفراء:

أعراض اليرقان قد تشير إلى سرطان الكبد ويعد أيضًا أحد أعراض أنواع السرطان الأخرى بما في ذلك سرطان البنكرياس والمرارة، ومع ذلك، يمكن أن يحدث أيضًا بسبب حالات غير سرطانية مثل الالتهابات الفيروسية (مثل التهاب الكبد A ، وهو نوع من التسمم الغذائي)، أو تعاطي الكحول، أو اضطرابات أخرى، وفق موقع “thehealthy”.

٦-الإصابة بالتهاب الكبد سي:

قد تعرضك بعض الخصائص لخطر الإصابة بسرطان الكبد، لذا فإن أولئك الذين لديهم تاريخ من الإصابة بفيروس التهاب الكبد C يمكن أن يصابوا بسرطان الكبد المرتبط به بعد 10 سنوات من تشخيصهم.

٧-الإصابة بالتهاب الكبد B:

على الرغم من أن التهاب الكبد B لا علاقة له بالتهاب الكبد C ، إلا أنه يمكن أن يتسبب أيضًا في الإصابة بالسرطان، لذا يجب أن يخضع أي شخص مصاب بالتهاب الكبد إلى نوع من المراقبة من قبل الطبيب والحصول على الموجات فوق الصوتية مرة واحدة على الأقل في السنة للكشف عن السرطان.

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